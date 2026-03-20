Snow Manの渡辺翔太さんは3月20日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影した写真を公開しました。【写真】渡辺翔太の沖縄ショット！「麦わらのしょっぴーメロいっす」渡辺さんは「沖縄」とつづり、3枚の写真を投稿。沖縄の真っ青な空と海を背景に、水色のアロハシャツに大きな麦わら帽子をかぶり、腰に手を当てて何やら遠くを見つめる姿を披露しています。この姿にコメントでは「麦わらのしょっぴーメロいっす」「大冒険みたいで可