「課長」への昇進で責任が重くなるものの、年収800万円を突破したことはビジネスパーソンとして1つの大きな節目となるでしょう。 とはいえ、周囲と比較して自分の立ち位置がどこにあるのか、客観的なデータを知りたいと感じるのも自然なことです。最新統計から、年収800万円超の割合や役職ごとの平均年収を解説します。掲題のケースの年収はどの程度の水準に該当するのでしょうか。 「年収800万円