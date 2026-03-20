宇宙SFはしばしば、未知との遭遇を脅威として描いてきた。劉慈欣が『三体』で題材とした暗黒森林理論とは、宇宙を暗い森林に喩え、文明同士は互いを恐れてじっと潜みながら、相手を見つけ次第滅ぼし合うという仮説だった。 だがアンディ・ウィアーの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が信じているのは、未知や他者への恐怖ではなく、相互理解の喜びだ。人は誰かのためにこそ勇敢になれる。本作は、そのシンプルで強