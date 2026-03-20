第９８回選抜高等学校野球大会の第２日第１試合（２０日）で２１世紀枠の長崎西は滋賀学園に４―５で惜敗。ベスト４入りした１９５１年以来７５年ぶりの甲子園白星はつかめなかった。４―４で迎えた５回に先発・坂田啓太郎投手（３年）が無死二塁のピンチを背負うと、３番・吉森（３年）の右翼への適時三塁打を浴びて決勝点を許した。初回から４回まで小刻みに得点を重ねるなど強豪校相手に食らいついたが、ミスから許した失点