縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナルドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』(原作:一城咲ルイ氏/全50話予定)が27日(19:00〜)から配信される。ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』○剛力彩芽が主演『夫に抱かれながら、不倫します』は、コミックレーベル「チェリッシュ」の大ヒットオリジナルコミック。どこにでもいそうな平凡な主婦・武藤美和を主人公に、武藤家と久我家という二組の夫婦の運命が交錯していく