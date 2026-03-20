【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの鈴木奈々が3月19日、自身のInstagramを更新。自宅のクローゼットを公開し、反響が寄せられている。【写真】37歳タレント「広々してる」整理されたクローゼット公開◆鈴木奈々、整理収納アドバイザーに整理してもらったクローゼット公開鈴木は「私の寝室にあるクローゼットです」と、写真を投稿。「整理収納アドバイザーの資格を持ってる赤フӜ