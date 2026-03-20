【モデルプレス＝2026/03/20】女優の佐々木希が3月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告し、話題になっている。【写真】38歳国民的女優「雰囲気変わる」外ハネ切りっぱなしボブにイメチェン◆佐々木希、切りっぱなしボブで雰囲気ガラリ佐々木は「最近、髪切ったんです シャンプーが楽」とつづり、肩のラインで切り揃えられたミディアムボブにイメージチェンジしたショットを公開。前髪はセンター分けで内巻きに