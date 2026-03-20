Stray Kidsのフィリックスが、キュートな魅力を放った。フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「天才？」フィリックスの“ウサ耳”姿公開された写真には、映画『ズートピア』のキャラクター、ジュディ・ホップスのウサギ耳カチューシャを着用したフィリックスの姿が収められている。微笑みながらカメラを見つめる可愛らしい表情が、ファンの心をときめかせた。また、ディズニーを代表