◆オープン戦西武−ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナＤ）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手が途中交代した。「４番・一塁」としてスタメン出場。初回無死一、三塁で迎えた第１打席の初球、内角の直球を空振りした際に、膝を気にするそぶりを見せベンチ裏へ。そのまま交代となり、打席には代わって九鬼隆平捕手が入った。筒香は試合前時点でオープン戦１０試合に出場し、打率３割７分と好調を維持していた。