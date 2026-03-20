◆カーリング世界選手権（１９日、カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレは１次リーグの第１０戦で中国と戦い、８―７で勝利。通算８勝２敗とした。１次リーグは２試合を残して日本は３位。出場１３チーム中、上位６チームが挑む決勝トーナメント進出を確実にした。日本の後攻から始まった同試合。第１エンド（Ｅ）から３点のビッグエンドを演じるも中国も粘り強く得点を重ね、第６Ｅで５―５の同点とした。第８Ｅに