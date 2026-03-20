１８日、福建省福州市で開かれた第６回中国越境ＥＣ交易会。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社北京3月20日】第6回中国越境電子商取引（EC）交易会および中国プレミアム対外貿易製品全国ツアー（福建）が18日、福建省福州市で開幕した。今回は展示面積が10万平方メートルを超え、全国80以上の越境EC産業集積地から3300社以上のサプライチェーン・サービス企業が参加。インドネシアやベトナム、シンガポール、韓国、日本などの