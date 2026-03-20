2026年の母の日に向けて、「Soup Stock Tokyo」から心温まるスープギフトが登場します。お店の味を自宅でも楽しめる冷凍スープをはじめ、フリーズドライやレトルトカレーなど、さまざまなギフトセットを展開。彩り豊かな野菜の味わいや食べ応えのあるスープなど、忙しい毎日を過ごすお母さんに“ほっとする時間”を届けてくれます。電子レンジや湯煎で簡単に楽しめるのも魅力。日頃の感謝の気持ちを