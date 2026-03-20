タレントの山口もえ（48）が19日、自身のインスタグラムを更新し、ふるさと納税の返礼品として受け取った五月人形を公開した。【写真】「ビックリでしょー?!」ふるさと納税の返礼品でゲットした“五月人形”を披露した山口もえ山口は「雛人形をやっとしまって五月人形を飾りました！」と報告し、自宅に飾られた五月人形の写真をアップ。「白い兜に一目惚れ」したお気に入りのものだそうで、「な、な、なんとふるさと納税の返礼