◇オープン戦西武―DeNA（2026年3月20日ベルーナD）DeNAの筒香嘉智内野手が20日の西武戦で負傷交代するアクシデントが発生した。「4番・一塁」で先発出場し、初回に1点を先制してなおも無死一三、塁の場面で打席へ。初球の149キロの直球を空振りした際にバランスを崩すと、その場で左膝付近に手を当てて険しい表情を浮かべた。球場が騒然とする中で手当のためにベンチに退き、代打・九鬼がコールされた。今季7年ぶりに