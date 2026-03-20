SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎は「たつさき」）の3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）の先行カット第2弾が公開された。9年ぶりの写真集となる本作では、大人びた黒ドレス姿やベッドでのランジェリーカットなど、新たな魅力が切り取られている。【写真】9年ぶりグラビアで…大胆な露出を披露している木崎ゆりあ本作は2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた木崎のアニバーサリー作品として企画されたも