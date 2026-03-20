20日午前6時55分ごろ、大分市寒田の川で「人が川に浮いている」と通行人から110番があった。男性が浅瀬に倒れているのが見つかり、意識不明の状態で市内の病院に搬送され、死亡が確認された。着衣に乱れはなかったが、首に裂けたような傷があった。大分南署は死因の特定を進め、事件や事故、自殺の可能性があるとみて捜査する。男性の年齢は60〜70歳ぐらいとみられるという。