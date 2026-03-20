TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）のメインパーソナリティーを務める女優で文筆家の石山蓮華（33）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。出演料の消費税分の取り扱いをめぐって民事上の損害賠償請求訴訟を起こしたことを報告。相手側から和解金の支払いを受け、経緯を公表することを含む内容で和解が成立したことを明かした。石山は「芸能マネジメント契約にかかる法的手続きについて、ご報告いたします。同じよう