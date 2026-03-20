美人モデルERENAが、愛用のボディ乳液やダンス分析を書き込んだ秘蔵のiPadを公開した。【映像】“9頭身の美人姉妹”の姉（全身姿や自宅の様子も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。「中条あやみ似」と話題のERENA（20歳）。妹はドラマ『相棒』や『ViVi』モデルとして活躍するエミリで、姉妹とも9等身という抜群のスタイ