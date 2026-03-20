私の息子ユウトは全寮制の高校に通っていて、帰省できるのは長期休みのときだけです。久しぶりに会えるとなると、私はどうしても張り切ってしまいます。とくに食事は「おいしいものを食べさせたい」という気持ちが強くなります。ところが「何食べたい？」と聞いても返ってくるのは「何でもいい」の一言だけ。ユウトが本当に喜ぶ料理を思い出そうと必死になりましたが、なぜかすぐに浮かんできませんでした。ユウトは全寮制の高校に