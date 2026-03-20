県教育委員会は、知人女性にわいせつな行為をしたとして、静岡県沼津市の小学校の61歳の男性教諭を懲戒免職の処分にしました。 【写真を見る】「酒を飲み過ぎて記憶がない」知人女性への"わいせつ疑い"で男性教諭（61）を懲戒免職=静岡県教委 懲戒免職処分を受けたのは沼津市立浮島小学校に勤務する61歳の男性教諭です。 男性教諭は、2024年3月タクシーの車内で知人女性にわいせつな行為をしたということです。 男性教諭