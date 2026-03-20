防疫措置が"すべて完了" 対策本部も解散 静岡県富士宮市の養豚場で確認された家畜伝染病の豚熱について、県は3月19日、消毒作業を含めて防疫措置がすべて完了したと発表しました。 【写真を見る】豚熱の防疫作業をする様子 3月11日に富士宮市の養豚場で確認された豚熱をめぐり、県は防疫措置として約2300頭の豚を殺処分しました。 その後も、消毒や清掃作業が続けられていましたが、県は19日午後6時半ころに防疫措置がすべて完