＜フォーティネット・ファウンダーズカップ初日◇18日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞今季2戦目を迎えた渋野日向子は、初日を2バーディ・3ボギーの「73」で回り、1オーバー・72位タイとなった。【写真】予選会突破の瞬間に涙渋野日向子の“安堵”最終18番でパーパットを沈めると、悔しそうな表情を浮かべた。すぐに持ち前の笑顔に切り替えたが、その胸中は隠しきれない。「前半はいいチャ