◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が19日、予選リーグ第10戦となる中国戦に勝利。通算8勝2敗となり、予選リーグ突破が決まりました。予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。この日は現地午後2時に行われたデンマーク戦に快勝