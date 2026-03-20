インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ選手がキャリア通算900得点を記録しました。現地18日に行われたCONCACAFチャンピオンズカップで開始7分で、メッシ選手が左足で放ったボールはゴールネットを揺らし900得点目としました。メッシ選手は38歳268日で達成。FCバルセロナで672ゴール、アルゼンチン代表で115ゴール、インテル・マイアミで81ゴール、パリ・サンジェルマンで32ゴール、計1142試合で通算900