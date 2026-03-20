日本サッカー協会は２０日、日本代表の２０２６アウェイユニホームを発表した。コンセプトは「ＣＯＬＯＲＳ」で、１人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、１１色のストライプスによって表現。ホームユニホームのコンセプトである「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」と呼応しているという。デザイン面では、オフホワイトを基調としたボディに、日本サッカーファミリーを象徴する赤が中