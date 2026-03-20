横行する“地面師詐欺”事件事件に関与の男を逮捕前に直撃 ３月１７日に発表された公示地価は全国で２．８％上昇、大阪園は前年に比べて３．８％上昇しています。 【画像を見る】“地面師”グループの一員か…司法書士の立場を悪用した松本稜平被告 そんななかで大阪で横行しているのが、土地の所有者になりすまし不動産会社から金をだましとる“地面師”事件です。取材班は事件に関与した男を逮捕前に直撃。見えて