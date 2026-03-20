結婚を機に仙台に移住した女優の小松彩夏（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。女優の沢井美優（38）との再会ショットを披露した。「ちょっと前になりますが沢井さんが仙台に遊びにきてくれました」とつづり、2003年の実写版「美少女戦士セーラームーン」（TBS系）でセーラー戦士として共演した沢井との再会を報告した。「写真は私が沢井さんの（赤ちゃんの絵文字）ちゃんを沢井さんがうちの（赤ちゃんの絵文字）を