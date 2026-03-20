【その他の画像・動画等を元記事で観る】友成空が、3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌として書き下ろした、新曲”Teacher”のリリックビデオを公開した。本リリックビデオは友成空自らが映像制作を担当しており、歌詞も自身の手書きで構成された映像となっている。3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、白色と鉛筆風は、先生目線。黄色とマジック風は、生徒の寄せ書きというイメージで、先生と生