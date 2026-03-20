去年4月に開校した「かごしま林業大学校」の1期生の修了式が鹿児島県姶良市で開かれました。 「かごしま林業大学校」は、担い手が減る林業の知識と技術を1年間学ぶ学校です。 19日の修了式には19歳から54歳までの1期生13人が出席しました。塩田知事から研修生に修了証書が手渡され、代表の時涼雅さんが「学校で得た知識や技術をいかしさらに経験を積みたい」とあいさつしました。 （屋久島出身 時涼雅さん）「後輩にも林業大学