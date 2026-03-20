親族の40代女性に暴行した疑い 女性は意識不明 親族の女性に暴行して頭にけがをさせた疑いで、日置市の47歳の男が逮捕されました。女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 19日、傷害の疑いで逮捕されたのは、日置市日吉町吉利の会社員・水元洋介容疑者（47）です。 日置警察署によりますと、水元容疑者は今月5日の午後8時ごろから午後10時ごろまでの間、県内の屋内で親族の40代の女性に何らかの暴行をし、頭にけ