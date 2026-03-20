◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナドーム）西武―ＤｅＮＡ戦（ベルーナドーム）の試合前に、ＷＢＣに出場した両チームの選手へ花束の贈呈が行われた。西武からは源田壮亮内野手、隅田知一郎投手、台湾代表として林安可外野手の３人が出場。ＤｅＮＡからは牧秀悟内野手が出場した。４人は花束を受け取ると、並んで記念写真に納まった。