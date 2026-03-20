◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀スタジアム）巨人は２０日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は最速１５５キロ左腕の育成・代木大和投手。前回登板となった１７日のファーム・リーグ中日戦では９回に登板して１回無安無失点。わずか１１球で片付けた。ベテラン・小林誠司捕手とバッテリーを組む。打線は同リーグ開幕後、打率４割２分１厘と好調の育成外国人・フリアン・ティマ外