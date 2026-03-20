テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２０日、日米首脳会談について報じた。高市早苗首相は１９日に渡米。日本時間２０日未明にトランプ大統領と首脳会談が行われた。番組では現地ワシントンＤＣから同局の政治部官邸キャップ・千々岩森生記者の生中継リポートをまじえて、高市首相が最大の焦点だったホルムズ海峡への艦船の派遣について「日本の法律の範囲内でできることと、でき