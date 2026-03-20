◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園５−４長崎西（２０日・甲子園）２１世紀枠で出場した長崎西が、滋賀学園に惜しくも敗れた。１点差で惜敗となったが、２度リードを奪い、ビハインドを２度追いつくなど一般選出校と互角の戦いを披露。チーム７５年ぶりの甲子園勝利まであと一歩まで迫ったナインには、試合後、スタンドから拍手が降り注いだ。桑原直太郎主将は「とにかく悔しいっていう言葉しか出ない。本当に、あと一歩