◆大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、東同３９枚目・天昇山（玉ノ井）を退け、無傷の７連勝とした。立ち合いでやや左に動いて左上手を取りにいき、がっぷり四つ。４０秒を超える我慢比べの末、上手投げで仕留めた。これで序ノ口デビューから本割で１４連勝。序二段の優勝争いで元十両・木竜皇（立浪）と７戦全勝で並