20日朝、大分県大分市内の川で意識不明の男性が見つかりその後、死亡が確認されました。 男性の首には傷があり警察は事件や自殺の可能性も含めて調べています。 大分市の現場 ◆TOS山路謙成記者（午前11時ごろ）「住宅街のそばを流れる川の中で男性はうつ伏せの状態で見つか り警察が現在も捜査を進めている」 男性が見つかったのは大分市寒田を流れる寒田川です。 警察によりますと20日午前6時50分ごろ「人が