アメリカのホワイトハウスは19日、日米首脳会談の合意内容を発表し、両首脳は台湾海峡の問題をめぐり、武力や威圧を含む一方的な現状変更の試みに反対することで一致しました。ホワイトハウスが19日に発表した日米首脳会談の合意内容では、両首脳は台湾海峡の問題をめぐり「対話を通じて両岸間の問題を平和的に解決することを支持する」とともに、「武力や威圧を含む一方的な現状変更の試みに反対する」ことで一致しました。また、