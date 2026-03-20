タレントの藤本美貴（41）が19日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」に出演。過去の恋愛での“断捨離スタイル”を告白する場面があった。番組では視聴者から「彼の部屋で元カノとの写真や手紙、プレゼントなどがそのまま残っているのを見つけてしまいました。彼に悪気はなさそうですが、私はどうしても気になってしまい、見るたびに悲しい気持ちになります。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思わ