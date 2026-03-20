どうやら義母の中で、「介護は嫁がするもの」という価値観が凝り固まっているようですね。そんな中、今後の義母のサポートについて家族会議が設けられるのですが、義父と義弟の発言で、華さんはさらに悩まされることになるのです…。＞＞【まんが】介護は長男嫁の義務？