お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。オズワルド・伊藤俊介（36）に激怒した出来事を語った。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、イワクラや伊藤らが出演。イワクラは「オズワルド伊藤くん、4年ほどお付き合いさせていただいたんですが、去年の9月にお別れしまして」と説明し、「それまで、ずっと共演NGということで。伊藤さんが“付き合っている状態で共演