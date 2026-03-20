タレントの堀ちえみが19日、自身のアメブロを更新。長らく苦しんできた深刻な腰の痛みから一時的に解放され、日常生活を取り戻した喜びと、依然として抱える病状への不安を率直につづった。【映像】堀ちえみ、舌がん手術後のリハビリの様子「３時のおやつ」と切り出した堀は、「お腹いっぱいのはずなのに。キャロットケーキ、すんなり入った」と報告。「腰の痛みからも解放されて」身体が軽くなり、以前より動けるようになった