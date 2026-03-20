「株式会社ほぼ日」が20日までにインスタグラムを更新。創業者のコピーライター糸井重里氏が代表取締役社長から会長に退き、後任に小泉絢子氏が就任すると発表した。「『東京糸井重里事務所』時代から何十年も『社長』をつとめた糸井重里が、次の旗手に役割を渡すことにしました。新しい社長は、ほぼ日黎明期から在籍した、みんなが『あやさん』と呼ぶ小泉絢子です。糸井は会長となりました」と書き出し、ツーショットを公開した