お笑いコンビ、真空ジェシカの川北茂澄（36）、ガク（35）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。NHKのネタ番組に出演した際の失態を明かした。番組の企画は「色々あった同期芸人」。真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭ら同期がこれまでを振り返った。ガクは15年から18年の出来事を振り返り「初めてチャンスみたいなもので、NHKのネタ番組に出れることになって。ここで漫才のつかみで突然川北が『僕