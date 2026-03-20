3月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地カセヤ・センターへ乗り込んでマイアミ・ヒート戦に臨んだ。19日に敵地トヨタ・センターでヒューストン・ロケッツを124－116で下したチームは、2連戦の2夜目、しかも移動つきのハードスケジュールの中、134－126でヒート戦も制して今シーズン最長の8連勝とした。 45勝25