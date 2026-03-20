3月18日、JBA（日本バスケットボール協会）とBリーグの合同メディアブリーフィングが開催。島田慎二チェアマンが、審判員が装着する「レフェリーマイク」の運用計画について詳細を明らかにした。 レフェリーマイク導入の主な目的は、過激な発言等の記録可能範囲を拡大し、規約違反や懲罰事案が発生した際の対応精度を向上させることにある。また、物理的な抑止力とけん制効果によるゲー