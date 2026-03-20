ユタ・ジャズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月20日（金）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 128 - 96 ミルウォーキー・バックス NBAのユタ・ジャズ対ミルウォーキー・バックスがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし30-19で終了する。第2クォー