毎日の習慣で差がつく「花粉症シーズンを乗り切る生活習慣」【画像で確認】毎日の習慣に！「花粉症シーズンを乗り切る」9つの対策そろそろ本格的な春の花粉症シーズンが到来。そこで少しでも症状を軽減させたい人におすすめの生活習慣を、専門医が指南！ ことしの花粉の傾向や、1日の飛散量ピークの時間帯を知って、生活に上手に取り入れてみてください。教えてくれたのは▷石井正則先生JCHO 東京新宿メディカルセンター耳鼻