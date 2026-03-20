日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンは３月20日、日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。コンセプトは「COLORS」。一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現している。デザイン面では、オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤を中央に配置。日本代表エンブレムは