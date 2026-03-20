JRAは20日、第74回（GII、阪神芝3000m）の枠順を発表した。武豊騎手に手戻りするアドマイヤテラは1枠1番、白富士Sを制し3連勝中のダノンシーマは5枠5番、格上挑戦となる4歳馬レッドバンデは6枠6番から発走する。 ■外めの枠で勝ち切れるのは人気サイドのみ 過去10年、最多4勝を挙げるのは8枠で【4.0.0.16】、次いで7枠【2.1.1.16】。続いてと、6枠【1.4.1.12】、5枠【1.2.2.9】と連対数が多い。3枠と4枠は1勝ずつ挙げてお