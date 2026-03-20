2026年3月20日、華字メディアの星島環球は、トランプ米大統領が19日にホワイトハウスで高市早苗首相と会談した際、イランへの軍事行動を正当化する文脈で真珠湾攻撃に言及し、会場が一時気まずい雰囲気に包まれたと報じた。記事は、トランプ大統領が高市首相との会談におけるメディア公開部分で、記者からイランへの戦争計画を同盟国に事前通告しなかった理由を問われ、「不意を突きたかった。日本以上に奇襲を知る国があるか。真